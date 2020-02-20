Согласно первым данным проведенной в 2019 году переписи, население Беларуси составляет чуть более 9,4 млн человек. Цифры журналистам озвучила председатель Национального статистического комитета Инна Медведева, пишет БЕЛТА.

По информации текущего учета, на 1 октября 2019 года численность населения нашей страны составляла 9 454 790 человек, а по данным переписи – 9 413 446 человек. Корректировка численности населения Беларуси с помощью переписи продемонстрировала прирост лишь в Минске и Минской области.

Данные переписи населения 2019 года: Минск – 2 018 281; Минская область – 1 471 240; Гомельская область – 1 388 512; Брестская область – 1 348 115; Витебская область – 1 135 731; Гродненская область – 1 026 816; Могилевская область – 1 024 751.

Перепись населения проводится раз в десять лет. В прошлом году она проходила с 4 по 30 октября под лозунгом «Взгляд на настоящее – шаг в будущее».

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