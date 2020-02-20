Белорусская железная дорога планирует в 2021-2025 годах купить 10 поездов Stadler, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

«Планы дальнейшего развития локомотивного хозяйства предусматривают приобретение в 2021-2025 годах десяти единиц электропоездов межрегиональных линий пятивагонной составности производства ЗАО «Штадлер Минск». Также планируется закупка электровозов серии БКГ в количестве 15 единиц с возможностью ведения пассажирских поездов», — сообщили в пресс-центре.

В этом году на обновление подвижного состава, модернизацию машин, оборудования, транспортных средств БЖД планирует освоить порядка Br97 млн. В 2019 году на эти цели направили более Br86 млн, появились три новых дизель-поезда. До конца текущего года планируется поставка еще трех дизель-поездов шестивагонной составности.

Для повышения эффективности работы локомотивного хозяйства планируется цифровая трансформация его производственных процессов с реализацией концепций «Цифровой локомотив» и «Цифровое депо».

В планах на 2021-2025 годы продолжить оборудование тягового и моторвагонного подвижного состава устройствами универсального коммуникационно-навигационного блока, маневровых локомотивов — системами спутниковой навигации.