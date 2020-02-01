Свои таланты показывают победители и призеры районных и городских конкурсов научно-технического творчества со всех районов Гомельщины.

Как заявляют организаторы, конкурс — это возможность для молодежи раскрыть свои таланты, реализовать научные и познавательные интересы, заложить фундамент для будущей учебы в вузе. По традиции, «ТехноИнтеллект» проходит в два этапа: очный и заочный. На первом участники презентуют свои идеи в техническом моделировании, конструировании, радиоэлектронике, робототехнике. На заочном этапе покажут творческие работы по архитектуре. Победители представят Гомельщину на республиканском этапе конкурса.

Фото Алексея Герасименко

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