В картинной галерее Гавриила Ващенко будет представлено 120 литографий с работ Анри Матисса. Все они сопровождаются текстами из его статей, книг, писем и размышлений.

Среди мастеров культуры Западной Европы XX столетия Анри Матисс (1869 г. — 1954 г.) занимает исключительное место как художник і мыслитель. Яркий, огромный талант художника во многом определил развитие современного изобразительного искусства почти во всех его проявлениях.

Всю свою жизнь Анри Матисс находился в безостановочном поиске. В стремлении к максимально эффектной и одновременно гармоничной выразительности менял свои художественные инструменты и менялся сам.

Матисс унаследовал и обобщил в своем творчестве духовное богатство и лучшие черты культуры прошлого и культуры своего времени. Замечательный живописец, рисовальщик и гравер, иллюстратор и мастер оформления книги, монументалист-декоратор, театральный художник, скульптор, керамист, мастер гобелена и витража, создатель нового вида декоративного искусства — вырезок из бумаги, окрашенной гуашью, — таким был широчайший творческий диапазон Матисса.

Особое место в творчестве художника занимал жанр портрета. Человеческое лицо интересовало Матисса больше, чем натюрморты или пейзажи. Оно позволяло ему лучше выразить свое почти что религиозное отношение к жизни. Отражение чувства, которое модель возбудила в художнике, а совсем не внешняя точность, стало для Матисса отправной точкой в создании всех его портретных образов. Созвездие портретов, представленных на выставке, ярко отражает попытки Матисса найти новые способы отображения реального мира и человека.

Постоянно экспериментируя, Матисс в своих произведениях заставил цвет излучать свечение и ритмическую танцевальную пульсацию. Стремясь к максимальному выражению целого, художник удалял все несущественные детали и предельно упрощал формы, считая вредным и ненужным все, что не влияло напрямую на эмоционально-энергетический импульс. Многие его композиции, представленные на выставке, кажутся обманчиво простыми, но за каждой из них стоит титанический творческий труд, создающий поразительное напряжение этой «кричащей» простоты.

Матисс не любил литературной сюжетности, у него все бессобытийно, хотя временами и показано определенное действие. Его мечтой было искусство гармоничное, чистое и спокойное, без проблематики. В мире его работ царят обаяние уюта, комфортности и красоты.

Любимым мотивом Матисса стало окно, единственная в его творчестве определенная форма в пространстве. С ней он производит многочисленные эксперименты. Окно давало художнику повод для осмысления вечных тем изобразительного искусства, являлось и проблемой для творческого вдохновения, а именно, как сочетать трехмерный мир и плоскость холста. Его окно — это пространство в пространстве, мир в мире. Оно то приближено к зрителю, чтобы открыть прекрасный вид за ним, то удалено и становится подобием картины в интерьере.

Матисс создал целую серию удивительно красочных работ, представленную на выставке, где окно, наряду с персонажами в интерьере, занимает особое место.

В последние годы жизни при помощи обыкновенной цветной бумаги и ножниц Анри Матисс создавал аппликации, производившие потрясающий эффект симфонического цветового звучания, ритмической музыкальности линий и абсолютной композиционной гармонии. Вершиной этих экспериментов стала его единственная книга, которую он сам написал и проиллюстрировал, получавшая название «Джаз», занимающая ныне особое место в наследии Матисса, в полном объеме представленная на выставке.

Творчество Матисса невозможно охарактеризовать в рамках какого-либо отдельного направления, поскольку он постоянно выходил за любые ограничивающие его рамки, снова и снова устремляясь туда, где до него никто еще не бывал.

Вся жизнь Матисса, как и его искусство, стали долгим сопротивлением, завоеванием, длительным, терпеливым, порой мучительным, трудным, но непреклонным и прекрасным образом свободы.

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