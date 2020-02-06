Для популяризации книг, авторов и чтения нужно использовать современные технологии, заявил во время открытого диалога «Беларусь — открытая книга» первый секретарь ЦК БРСМ, член Совета Республики Национального собрания Дмитрий Воронюк, передает корреспондент БЕЛТА.

Дмитрий Воронюк. Фото из архива

«Очень важно, чтобы молодежь читала книги. Они учат мыслить, развивают внутренний мир, — сказал Дмитрий Воронюк. — Но сегодня для молодежи уже нужно не просто книгу подавать в красивой обложке. Важно использовать современные технологии в популяризации книг, авторов и чтения», — сказал Дмитрий Воронюк.

Главная задача открытого диалога, который проходит на полях XXVII Минской международной книжной выставки-ярмарки, — обсуждение и поиск новых форм продвижения книги среди молодежи. Вместе с активом БРСМ и молодыми белорусскими писателями участие в дискуссии принимают представители Министерства информации, Союза писателей Беларуси, Национальной библиотеки Беларуси.

Белта