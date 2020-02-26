Ученица Балетной школы Вежновец восьмилетняя Майя Сивец стала победителем крупного Международного хореографического конкурса Tanzolymp в Берлине, сообщила корреспонденту БЕЛТА директор школы, заслуженная артистка Беларуси, прима Большого театра Беларуси Марина Вежновец.

Майя Сивец получила золотую медаль в категории «Классический танец» среди детей от 8 до 12 лет, что позволило Беларуси впервые войти в десятку лучших и оказаться на восьмом месте. Девочка стала единственной белорусской участницей гала-концерта, в котором выступили лучшие танцоры мира этого года. Она проявила себя и в категории «Современный танец» (соло, 8-12 лет), где получила бронзовую медаль.

«Майя Сивец — такой ребенок, который всегда все делает в полную силу, давать слабину — это не про нее. Слова педагога для нее — закон, отсюда и получаются высокие результаты. Для восьмилетнего возраста Майя чисто отработала очень сложные движения, и это отметило жюри», — рассказала о своей воспитаннице Марина Вежновец.

На победу в конкурсе, который проходил 13-17 февраля, претендовали более 1 тыс. участников в возрасте от 8 лет до 21 года из разных стран, в том числе Японии, Сингапура, США, Канады, России, Украины, Бразилии, Германии, Италии. Они соревновались в шести категориях.

По словам Марины Вежновец, Tanzolymp — один из сильнейших хореографических конкурсов в мире. «В такой возрастной категории существует два основных конкурса: Youth America Grand Prix и Tanzolymp. Здесь собирается большое количество директоров школ, театров, прим-балерин со всего мира. Из-за того, что в жюри входит около 15 человек, он так много для нас значит», — пояснила она.