Выпуск свеклоуборочных комбайнов и пресс-подборщиков наладят в ОАО «Гомсельмаш». Об этом шла речь сегодня на встрече председателя Гомельского облисполкома Геннадия Соловья с трудовым коллективом предприятия, передает корреспондент БЕЛТА.

«Стоит задача на базе холдинга производить свеклоуборочные комбайны. Это востребованная техника. Есть потребность на внутреннем рынке», — сказал Геннадий Соловей. По его словам, такой шаг позволит предприятию загрузить и производственные мощности, и трудовые ресурсы.

Гендиректор «Гомсельмаша» Александр Новиков отметил, что свеколоуборочные комбайны позволят в том числе диверсифицировать экспорт. «Совместно с нидерландской компанией мы ведем эту работу уже три года. В прошлом году, пусть и с минимальной локализацией, был поставлен первый совместный комбайн. В этом году продолжаем это направление, увеличивая локализацию: планируем достичь ее до 50% в ближайшие два года. План локализации согласован с Министерством промышленности», — рассказал руководитель предприятия.

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