Необходимо предпринимать меры для рождения в белорусских семьях второго ребенка.

Об этом журналистам заявил глава Минэкономики Александр Червяков, комментируя проект Национальной стратегии устойчивого развития (НСУР) страны до 2035 года.

Чтобы решить демографические проблемы, нужно обеспечить необходимый рост экономики, который позволял бы сгенерировать ресурсы для поддержки многодетных семей, – цитирует министра «Белта».

Руководитель ведомства уточнил: речь идет не только о поддержке семей, ожидающих третьего и последующих детей.

Мы должны думать о том, чтобы поддерживать рождение второго ребенка, – сказал Александр Червяков.

Ключевой целью НСУР является повышение качества жизни за счет роста экономики. По демографическому направлению в соответствующем проекте предусматривается работа по трем основным направлениям: рост рождаемости, уменьшение смертности и минимизация количества покидающих страну граждан (в первую очередь – молодых белорусов).

По словам министра, снижение численности населения сегодня происходит не только в Беларуси, но фактически во всех развивающихся странах.

В связи с этим он обратил внимание на необходимость создания в республике таких условий, которые позволят в ближайшие два десятилетия вернуться к численности населения на уровне 10 миллионов человек.

Решить задачу может помочь наращивание темпов роста производительности труда.

Это основа экономики. И без цифровой модернизации мы не сможем это сделать. Но нужно понимать и вызовы, которые несет рост производительности труда: будут высвобождаться кадры, государство должно заранее предусмотреть механизмы, чтобы управлять этим процессом, – отметил Александр Червяков.

Руководитель ведомства, исходя из того, что экономика может вырасти в два раза, заявил о запланированном увеличении производительности труда в 2,1-2,2 раза.

Кроме того, Минэкономики надеется на положительные результаты завершающихся в настоящее время крупных инвестиционных проектов. В качестве флагманов в данном направлении называются свободные экономические зоны, Парк высоких технологий, а также Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень».

Перспективным направлением представляется и создание новых производств, базирующихся на местных сырьевых ресурсах.

Особое внимание будет уделено науке и инновационным технологиям. Проект предусматривает соответствующие инициативы. Через 15 лет объем финансирования в данной сфере должен достигнуть трех процентов ВВП.

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