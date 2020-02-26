На украинско-белорусской границе гомельскими таможенниками пресечена попытка ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза автомобиля марки Volkswagen, у которого видоизменен идентификационный номер.

Водитель, 23-летний гражданин Республики Беларусь, въезжал в Республику Беларусь через республиканский пункт таможенного оформления «Комарин». При проведении таможенного контроля сотрудниками таможни установлены признаки изменения идентификационного номера кузова.

Чтобы установить действительность, автомобиль направили на экспертизу в Калинковичский районный отдел Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь. Экспертом было установлено, что идентификационный номер подвергался изменению путем вырезания фрагмента маркированного участка и установки фрагмента площадки со знаками вторичной маркировки на ней.

Автомобиль, как вещественное доказательство, изъят.

По данному факту Брагинским районным отделом Следственного комитета Республики Беларусь возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 381 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

По информации Гомельской таможни