На сцене Могилевского областного театра драмы и комедии имени В.И. Дунина-Марцинкевича выступили 895 юных танцоров. В конкурсе приняли участие коллективы, дуэты и сольные участники со всей Беларуси. Наш район на танцевальном марафоне представили учащиеся образцового ансамбля танца «Мілавіца» Уваровичского центра детского творчества.

Отметим, что в составе жюри были преподаватели Белорусского государственного университета культуры и искусства, которые очень строго оценивали конкурсантов. Но, надо сказать, от просмотра номеров «Мілавіцы» они не могли скрыть эмоций.

По итогам конкурса учащиеся образцового ансамбля танца «Мілавіца» удостоены шести дипломов I степени и диплома за самый яркий номер, а педагог Людмила Кабаева отмечена благодарностью за высокий уровень подготовки участников ансамбля к республиканскому конкурсу и дипломом за лучшую постановку хореографических номеров.

Елена БЕЛКО

Фото Уваровичского ЦДТ