5 февраля в рамках комплексной проверки боевой готовности Вооруженных Сил было осуществлено наращивание состава сил и средств для несения боевого дежурства по противовоздушной обороне.

К выполнению задач в составе выделенных сил приступили боевые расчеты зенитных ракетных дивизионов «Оса», «Тор-М2» и «С-300», экипажи истребительной, штурмовой и армейской авиации.

Организованы выдвижения подвижных маловысотных радиолокационных групп в новые районы для наращивания радиолокационного поля.

По информации МО РБ