Судом Советского района Гомеля вынесен приговор по уголовному делу в отношении 11 человек, обвиняемых в ряде коррупционных преступлений, сообщает БЕЛТА со ссылкой на суд Гомельской области.

В регионе была пресечена деятельность преступной группы, которая на протяжении нескольких лет фактически обворовывала государственные предприятия. Ущерб исчислялся сотнями тысяч рублей.

Сложная схема позволяла поставлять запчасти для техники по стоимости в 10 раз выше рыночной. Маржа закупок распределялась между участниками организованной группы, шла на взятки должностным лицам за обеспечение заявок по завышенной стоимости. В преступную схему были вовлечены руководители нескольких сельскохозяйственных, одного коммунального и одного промышленного предприятий, индивидуальные предприниматели и неработающие на момент задержания.

Подсудимые в зависимости от своей роли в реализации схемы признаны виновными в покушении и даче / получении взяток, превышении служебных полномочий и пособничестве в этом, подделке официальных документов. Им назначено наказание от 3 до 10 лет лишения свободы (в том числе с отбыванием в колонии усиленного режима). Некоторые из обвиняемых на определенный срок лишены также права заниматься предпринимательской деятельностью или занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей.

Суд постановил взыскать с обвиняемых сумму неосновательного обогащения в общем объеме около Br100 тыс. Удовлетворены и исковые требования предприятий, которые понесли ущерб.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.