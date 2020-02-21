Оригинальная профилактическая акция ГАИ и МЧС, приуроченная ко Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь, пройдет сегодня в Гомеле, сообщили БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Поздравительный экипаж разместится на площади Ленина областного центра. К такой приятной миссии он приступит в 11.00.

«Девушки-офицеры будут поздравлять мужчин-автолюбителей и вручат им памятные и полезные подарки от ведомственных служб, а также сюрприз от магазина «Свая палiчка», — рассказали организаторы. Каждому остановленному автомобилисту напомнят и о необходимости неукоснительного соблюдения правил безопасности как на дороге, так и в быту.

Организаторами акции выступают областная Госавтоинспекция совместно с управлением МЧС.

Белта