Традиционно главной задачей дней безопасности является проведение мероприятий по обеспечению профилактики безопасного проживания граждан на сельских территориях.

С этой целью рабочая группа из числа представителей районных служб и субъектов профилактики провела обследование домовладений категорируемых граждан, проживающих на территории сельсовета. После чего прошло заседание, на котором проанализированы результаты работы смотровой комиссии и ведение соответствующей документации.

Как отметила председатель районного Совета депутатов Наталья Киселева, главная цель субъектов профилактики – сработать на предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций, чтобы обезопасить граждан. И, как показывает практика, смотровые комиссии в этом вопросе работают на должном уровне.

В завершение Дня безопасности состоялся сельский сход граждан, где жителям деревни Шарибовка представители районных служб довели информацию профилактической направленности. Кроме того, присутствующие имели возможность задать волнующие вопросы представителям власти.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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