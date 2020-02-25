В Минске женщина выпрыгнула из окна восьмого этажа. Ее спасли работники МЧС при помощи куба жизни, сообщили БЕЛТА в пресс-службе спасательного ведомства.

Сегодня в 11.13 на номер 101 от очевидцев поступило сообщение о том, что по улице Неманской в окне восьмого этажа стоит женщина. На место выехали работники МЧС, МВД и бригада скорой медицинской помощи.

«Когда работники МЧС стали поднимать автоколенчатый подъемник, чтобы побеседовать с 36-летней женщиной, она вернулась в квартиру и закрыла окно. В это время внизу спасатели разворачивали специальную пневматическую подушку — куб жизни. Основным предназначением данной конструкции является эвакуация людей с верхних этажей зданий. В этот момент женщина снова открыла окно и прыгнула вниз», — рассказали в МЧС.

Прибывшая к месту бригада медиков совместно со спасателями осмотрели женщину, транспортировали ее в автомобиль скорой помощи. Она не пострадала.

Причины происшествия устанавливаются.

Белта