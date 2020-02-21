ОАО «Гомсельмаш» планирует отправить первую партию техники в Зимбабве в марте этого года, сообщил сегодня журналистам гендиректор предприятия Александр Новиков, передает корреспондент БЕЛТА.

«В этом году в марте готовится первая промышленная партия к отгрузке в Зимбабве — 20 единиц техники. Это предоплатный контракт», — сказал Александр Новиков.

По его словам, несмотря на все сложности реализации, в прошлом году «Гомсельмаш» продал на внешних рынках 1280 машин. Это больше, чем 2018-м. «В том числе в Россию продали больше на 90 единиц», — подчеркнул гендиректор.

Нарастил «Гомсельмаш» в минувшем году и объем экспорта в постсоветские страны Азии. «Это Грузия, Узбекистан, Армения, Азербайджан. В эти страны в 2019 году реализовали 110 единиц техники», — констатировал Александр Новиков.

Холдинг «Гомсельмаш» — один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники, входящий в число лидеров мирового рынка комбайнов и других сложных сельхозмашин. Сегодня производитель выпускает зерноуборочные, кормоуборочные, початкоуборочные и картофелеуборочные комбайны, косилки и другую сельхозтехнику. Комбайны «Палессе» работают на полях России, Украины, Казахстана, Чехии, Словакии, Румынии, Болгарии, Аргентины, Бразилии, Китая, Республики Корея, стран Балтии и др. Компания имеет широкую товаропроводящую сеть, ряд совместных предприятий и сборочных производств.

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