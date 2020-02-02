Овен. Все складывается неплохо. Успех не приходит сам по себе, но вам к этому не привыкать. Самое главное – вовремя понять, на что стоит тратить время и силы, а что не требует такого внимания. Если возьметесь за новые дела – будьте готовы учиться и прислушиваться к советам. Неплохая неделя с точки зрения личных отношений.

Телец. Неоднозначная неделя. Вам не хватает чего-то важного и по-настоящему интересного. Привычные задачи щелкаете, как семечки, но успехам не особенно радуетесь, поскольку уверены, что способны на большее. Хорошо, если рядом окажется человек, способный развеять сомнения. Новые отношения будут развиваться стремительно.

Близнецы. Будьте готовы к неожиданностям. Это как раз та неделя, когда пойти не по плану может абсолютно все. Сейчас вам больше, чем когда бы то ни было, нужны союзники и единомышленники. Действовать в одиночку тоже можно – но тогда вы должны быть внимательны и терпеливы.

Рак. Сохраняйте спокойствие. То, как сложится неделя, во многом зависит от вашей способности принимать взвешенные решения, когда другие руководствуются эмоциями. Запланируйте на эту неделю то, что вам действительно нравится. Проводите больше времени с теми, кто вас поддерживает и вдохновляет.

Лев. Удачная неделя. Преобладает влияние позитивных тенденций. Будет излишне оптимистичным считать, что не возникнет даже незначительных трудностей. Но все проблемы решатся быстро. Будет возможность укрепить старые связи – не упустите ее. Появится шанс что-то изменить к лучшему, успешно завершить дело.

Дева. Начните неделю бодро и энергично. Ее первые дни зададут тон. Можно реализовать собственные идеи или подхватить чужие: полезным окажется и то и другое. Вторая половина недели благоприятна для общения. Это касается и деловых, и личных контактов. На это время можно планировать встречи, важные переговоры.

Весы. Благоприятная неделя. Преобладает влияние позитивных тенденций. Придется потрудиться, но приложенные усилия не будут напрасными. Будет возможность заключить выгодные сделки, договориться о сотрудничестве, благодаря которому ваши доходы заметно возрастут. Появятся идеи, касающиеся развития собственного бизнеса.

Скорпион. Неделя не лишена противоречий и неприятных моментов. Потрясения вам не грозят, поэтому быстро найдете способ решить возникающие проблемы. События сложатся удивительным и странным образом. Лучше доверять интуиции. Вероятны успехи в делах и начинаниях, требующих творческого подхода.

Стрелец. Подходящая неделя, чтобы взяться за сложное дело. Действуйте последовательно, будьте готовы привлечь старых и новых знакомых. Пригодится умение мыслить стратегически, предугадывать, как могут развиваться события. Благодаря вашей тактичности и деликатности разногласия останутся в прошлом.

Козерог. Постарайтесь ни с кем не ссориться. Это сложно, потому что сейчас вы гораздо более вспыльчивы, чем обычно. Любые конфликты, возникающие на этой неделе, повлекут за собой серьезные проблемы. С делами справитесь неплохо. Не бросайте начатое, и вы добьетесь того результата, который действительно нужен.

Водолей. Вряд ли в начале недели произойдет что-то особенно интересное. В это время придется заниматься скучными делами и не слишком перспективными проектами. Трудно будет сосредоточиться, захочется отложить все на потом. Середина недели – самое время знакомиться, общаться, начинать новые отношения.

Рыбы. Нужно быть осторожнее в начале недели. Дело не в том, что в это время все идет как-то особенно плохо. Просто вероятность ошибок велика, не исключены недоразумения. Прежде, чем предпринять что-то важное, нужно все обдумать и взвесить. Чем ближе конец недели, тем более благоприятной становится картина. Наступает позитивное время для новых начинаний, появится шанс достичь перемен к лучшему.

© Правда Гомель