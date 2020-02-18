Граффити в память о Герое Советского Союза Емельяне Барыкине появится в Гомеле. Об этом речь шла сегодня во время приема граждан, который провел в Чечерском райисполкоме председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей, передает корреспондент БЕЛТА.

С вопросом об увековечивании памяти деятеля обратился на прием гомельчанин. «Емельян Барыкин большую часть жизни посвятил Гомелю, не бросил его в тяжелое военное время. Восстанавливал город после войны, работал на ответственных должностях. Когда он умер в 1951 году, на похороны вышел весь город. Несколько поколений знали Емельяна Барыкина лично, его семью», — рассказал горожанин. Он отметил, что в областном центре есть улица имени Барыкина, одна из бывших школ носила имя героя, в его честь был назван и пароход, который когда-то ходил по маршруту Гомель-Киев.

«Общаясь с детьми сегодня, понимаешь, что для них Барыкин — просто фамилия. Хотелось бы, чтобы человек понимал, что в городе есть история, его герои. Надо восстановить диалог поколений», — убежден житель областного центра. Он отметил, что музейные выставки, материалы в СМИ — хорошая форма, но этого недостаточно, памятники стоят немалых денег. «Есть простая форма — граффити. Эффект от ее исполнения может быть гораздо больше. Образ визуализируется, и человеку будет интересно узнать о герое, сфотографироваться на его фоне. Граффити на фасаде одного из зданий по улице Барыкина могло бы положить начало процессу увековечивания памяти», — предложил гомельчанин.

Геннадий Соловей идею поддержал. Он отметил, что в области делается многое для сохранения памяти об истории региона, ее героях, которые подарили современным поколениям возможность жить под мирным небом. Например, в этом году реализуют масштабный проект в уничтоженной фашистами деревне Ола Светлогорского района. «Что касается граффити в память о Емельяне Барыкине, этот вопрос изучат специалисты. Возможно, его появление будет первой ступенькой в более масштабной работе», — сказал губернатор.

Проблему жителей двух домов в Чечерске, которые признаны аварийными, озвучила горожанка. Людей из квартир необходимо расселить, однако возник вопрос с арендным жильем в райцентре. Геннадий Соловей поставил задачу приступить к проектированию, чтобы в следующем году в городе могли построить арендный дом для расселения.

Тренер по футболу Чечерской ДЮСШ на приеме рассказал, что в школе в шести группах занимаются 74 юных футболиста разных возрастов. Он попросил содействия в реконструкции футбольного поля: в райцентре нет площадки с искусственным покрытием. Геннадий Соловей пояснил, в этом году в области будут строить два стадиона — в Светлогорске и Калинковичах. «Вопрос по площадке в Чечерске проработаем на 2021 год. Нужно посмотреть разные варианты, программы», — сказал он.

Еще один житель района просил почистить береговую линию, сделать откосы на искусственном водоеме в агрогородке Вознесенском. «Порядок должен быть», — подчеркнул Геннадий Соловей и поручил решить вопрос сельчанина ответственным службам.

Также председатель облисполкома ответил на звонки жителей региона во время прямой телефонной линии. Мужчина из агрогородка Ботвиново рассказал, что в его доме отопление выходит 54 копейки за кв.м. В Гомеле, Могилеве, утверждал сельчанин, платят меньше. «Третий отопительный сезон решаем вопрос, однако результата пока не добились», — посетовал житель района. Губернатор поручил службе ЖКХ сегодня же проверить учет и разобраться в ситуации.

Пенсионерка из деревни Старая Яцковщина пожаловалась на плохое состояние дороги. «Машина проехать не может», — уточнила женщина. По указанному адресу отправилось ДЭУ райцентра.

Также в звонках жители области затронули темы здравоохранения, дорожных знаков на отдельных магистралях и т.д. «Все вопросы, которые поднимались сегодня на приеме, которые волнуют людей, решаемы», — отметил в беседе с журналистами глава региона. Он обратил внимание, что небольшое количество звонков, поступивших во время прямой телефонной линии, свидетельствует, что власть на местах работает. «Она принимает конкретные решения, слышит проблемы жителей», — добавил Геннадий Соловей.