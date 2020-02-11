Как показывает практика, День животновода – хорошая возможность подвести итоги работы за отчетный период, довести поставленные показатели, определиться с задачами на будущее, поднять проблемные вопросы и, конечно же, отметить лучших.

С трудовым коллективом МТФ «Дуравичи» встретилась председатель районной профсоюзной организации агропромышленного комплекса Елена Степаненко и исполняющий обязанности директора СУП «Андреевка» Михаил Колесный.

По традиции были озвучены производственные и финансово-экономические показатели фермы за 2019 и январь нынешнего года. Как отметил руководитель хозяйства Михаил Колесный, сегодня заработная плата животноводов напрямую зависит от качества реализуемого молока и привесов КРС. Чем выше производственные показатели, тем выше заработная плата, а значит, всегда есть к чему стремиться. В хозяйстве все взаимосвязано, если кто-то один недоработал на своем месте, это непременно отразиться и на других.

В свою очередь председатель райкома профсоюза работников АПК Елена Степаненко подчеркнула, что профсоюзы стоят на защите интересов трудящихся. Она поинтересовалась условиями труда и отдыха работников, своевременностью их информирования об уровне заработной платы и по выполнению показателей. Елена Михайловна рассказала об изменениях в Трудовом кодексе, вступивших в силу с 28 января.

Конечно же, в ходе встречи не забыли отметить и лучших животноводов МТФ «Дуравичи», среди которых наивысшие результаты по среднесуточным привесам имеют Ирина Кучерова, Владимир Кучеров и Владимир Свиридов. По удою молока на одну корову лидируют Юрий Кулинкин, Валентина Легкая, Людмила Атрощенко и Елена Жилко. В знак благодарности всему коллективу фермы был вручен электрочайник от райкома профсоюза работников АПК.

Завершилась встреча небольшим концертом, подготовленным Дуравичским СДК. Ведь не зря говорится, что песня и строить, и жить помогает.

Ольга МАРЦЕЛЕВА

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