До 8 градусов тепла ожидается в Беларуси 19 февраля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем в отдельных районах по северу страны пройдут небольшие кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ветер будет западный, юго-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 3 градусов. Днем ожидается от 3 до 8 градусов тепла.-0-