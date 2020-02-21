До 9 градусов тепла ожидается в Беларуси 22 февраля, из-за сильного ветра объявлен оранжевый уровень опасности. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями. Ночью пройдут небольшие осадки — дождь или мокрый снег, днем осадки ожидаются преимущественно по северо-западной половине. В ночные и утренние часы в отдельных районах прогнозируется слабый туман и гололед. Ветер южный, юго-западный ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с, на большей части территории порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет от 3 градусов ниже нуля до 3 со знаком плюс, днем воздух прогреется до 3-9 градусов.

По прогнозам синоптиков, 23 февраля сохранится ветреная погода.