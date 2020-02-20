До 9 градусов тепла ожидается в Беларуси 21 февраля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ночью ожидается переменная облачность, днем будет облачно с прояснениями. Будет без существенных осадков, лишь днем по западу пройдут мокрый снег, дождь. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер прогнозируется южный 4-9 м/с, днем местами с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3 градусов, днем — 3-9 градусов тепла.-