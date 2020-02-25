СМИ должны адекватно и оперативно принимать вызовы на информационном поле. Такое мнение высказал журналистам начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облисполкома Денис Езерский перед заседанием коллегии отрасли по итогам работы в 2019 году и приоритетным направлениям на 2020-й, передает корреспондент БЕЛТА.

Денис Езерский обратил внимание на неоднозначную ситуацию, сложившуюся в республике на информационном поле. «Не секрет, что в настоящее время на интернет-ресурсах развернулась информационная война. Отдельные граждане из ситуаций и проектов, которые не предвещали информационной шумихи и резонанса, создают сомнительную сенсацию. Они в штыки воспринимают разные реализуемые в регионе проекты и пытаются навязать другим людям свою точку зрения с позиции «что бы ни делалось — все плохо». Это недопустимо», — подчеркнул он.

Начальник главного управления ориентировал идеологов и представителей средств массовой информации адекватно принимать эти вызовы, своевременно реагировать и давать отпор. «Ведь зачастую информация, публикуемая в том числе в некоторых Telegram-каналах и порталах, не соответствует действительности», — пояснил он.

Оценивая работу в 2019 году, главный идеолог области подчеркнул, что он был насыщен яркими событиями. «Гомельская область достойно справилась со своими задачами. 2020-й также обещает быть интересным с точки зрения мероприятий и предстоящей политической кампании», — резюмировал Денис Езерский.

Белта