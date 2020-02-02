2 февраля 2020 года в оперативно-дежурную службу Буда-Кошелевского РОВД поступило сообщение от жителя деревни Синичино. Мужчина сообщил, что во время работ на приусадебном участке обнаружил в земле предмет, похожий на минометную мину.

На место обнаружения опасной находки выбыли сотрудники милиции и специалисты саперно-пиротехнической группы войсковой части 5525 ВВ МВД Республики Беларусь.

Для обеспечения безопасности было выставлено оцепление. В радиусе до 1 километра из близлежащих домов эвакуировано 15 человек.

Саперы осмотрели предмет. В земле находилась немецкая 81-мм минометная мина времён ВОВ со взрывателем. Боеприпас извлекли, вывезли из населенного пункта и обезвредили.