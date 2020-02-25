Запрет на лов щуки вводится с 1 марта в большинстве регионов Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Госинспекции охраны животного и растительного мира.

Для всех областей кроме Витебской запрет будет действовать с 1 марта по 15 апреля, в Витебской области — с 9 марта по 25 апреля.

«Охранные меры связаны с началом нереста у данного вида. Щука идет на нерест раньше других весенне-нерестующих рыб, поскольку не так требовательна к прогреву воды, а иногда нерестится даже подо льдом. Пресноводная хищница очень важна для баланса ихтиофауны, она является своего рода регулятором: уничтожает малоценную мелочь, больных и ослабленных рыб, что способствует лучшему росту ценных видов и оздоровлению их популяций», — пояснили в госинспекции.

За каждую незаконно добытую щуку взыскивается по 9 базовых величин (1 БВ — Br27). Также нарушителю может быть назначен штраф в размере до 50 базовых величин. Причинение вреда на сумму 100 и более базовых величин влечет уголовную ответственность.