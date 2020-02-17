Зезюлин Павел Павлович

Дата и место рождения: 21.11.1924 г.

Место работы: Старобудская восьмилетняя школа

Воинское звание: старший сержант

Боевой путь:

г. Жлобин —

Киев-

Львов-

Сандомирский плацдарм

Место проживания: п.Боец

Место захоронения:

д. Старая Буда

Листаю Книгу Памяти, смотрю на лица, имена героев и просто участников войны. И заостряю свое внимание на одной фотографии, под которой стоит надпись Зезюлин Павел Павлович. Более того в нашей деревне живет его дочь Семененко Н.П. К ней и обратились, чтобы подробнее узнать о жизненном пути этого человека.

Когда началась Великая Отечественная война, Павлу Павловичу Зезюлину было всего 17 лет. Поэтому, при всем желании попасть в действующую армию он не мог. Но когда пришло время освобождения, П.П.Зезюлин пошел на фронт добровольцем. Потерпев неудачу в ОрловскоКурской битве, в которой фашисты мечтали взять реванш за поражение в Сталинграде, и потеряв Брянск, противник закрепился на заранее подготовленных позициях под Гомелем на реках Сож и Днепр. П.П.Зезюлин вместе с некоторыми односельчанами принимал участие в освобождении Буда-Кошелевского и Жлобинского районов от немецко-фашистских захватчиков. Особенно тяжелым показался ему бой на Днепре, под Жлобином. Было начало зимы. Враг оставался по-прежнему сильным и без боя не оставлял ни одной позиции. Казалось, вода в реке закипает от раскаленного метала. Но даже яростное сопротивление врага не могло спасти его от разгрома. Потом был Львов. Именно здесь за проявления мужества и героизм получил сержант стрелковой роты два ордена Славы. А затем был путь на заход, тяжелые бои на Сандомирском плацдарме.

Когда переправлялись через реку Вислу, П.П.Зезюлин был ранен в голову. Так как он был всегда среди тех, кто первыми переправлялись на другой берег и вызывали огонь на себя. За тот бой он получил медаль «За отвагу». Даже здесь в медсанбате он не может долго лечиться, когда нужно было гнать врага со своей земли. Он самовольно покидает госпиталь, чтобы пойти с товарищами дальше. Бои с отступающим врагом были очень тяжелыми и кровопролитными. Вскоре П.П.Зезюлин получает второе ранение. После долгого лечения в госпитале старший сержант Зезюлин возвращается на родину. За то, что ценою своего здоровья и своей жизни защищал нас и нашу Родину от немецко-фашистских захватчиков, Зезюлин П.П. награжден медалью «За победу над Германией». Жесткие события настолько запали в душу Павла Павловича, что почему-то он не любил вспоминать их, и с большой неохотой рассказывал своим дочерям, внукам, воспитанникам. Потому что душа разрывалась болью за тех, кто не дожил до этого святого Дня Победы. И всегда говорил с волнением в голосе, что мы, не знавшие войны, не должны забывать о тех, кто отдал жизнь в борьбе с врагами. После войны Павел Павлович оканчивает Гомельский государственный педагогический институт им. В.П.Чкалова. И всю свою жизнь посвящает воспитанию подрастающего поколения. Сначала учителем географии, химии, биологии. В 1950 году начал работать учителем Старобудской школы. В 1960 году за отличные успехи в области народного образования удостоен знака «Выдатнік народной асветы». В 1962 году был назначен заместителем директора этой же школы, затем директором Глазовской СШ. В 1965 году возвращается в родную деревню и до 1983 года работает директором Старобудской школы. Даже после ухода на заслуженный отдых П.П.Зезюлин остается работать учителем в своей родной школе до 1988 года. Проработал 38 лет в школе. Так что, не один педагог обязан Павлу Павловичу своим становлением, благодарны за помощь и отцовскую заботу.

Серебряная Нина Владимировна, Старобудская сельская библиотека

Стиль и орфография автора сохранены