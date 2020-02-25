Глаза являются не только зеркалом души, но также и здоровья. Они могут рассказать, например, о диабете, недостатке витамина или об отслоении сетчатки.

Понять это возможно по следующим признакам:

1. Недостаток витамина А. Если у вас часто сохнут глаза, это значит, что организм производит мало слёз, что говорит о дефиците витамина А. Вполне возможно, что восполнить недостаток вам помогут такие простые продукты, как капли для глаз или салат с морковкой.

2. Закрыт слёзный канал. Если ваши глаза постоянно на мокром месте, но при этом слёзы не текут ручьём, то скорее всего не работает слёзный канал. К слову, такая проблема обычно бывает у младенцев, но иногда даже у взрослых. Причиной могут быть перенесённые операции на мозге, опухоли, инфекции. Если вас беспокоит данная проблема, то стоит обратиться к врачу.

3. Инфекция. Некоторые инфекции способны вызывать покраснения белков или белые точки на радужке. Зачастую это может случиться с теми, кто носит линзы, но не всегда соблюдает гигиену.

4. Стресс. Он может выражаться в подёргивании глаза. Однако если другие симптомы отсутствуют, то можно не ходить к врачу, а ограничиться обычным отдыхом.

5. Высокий холестерин. Белый круг вокруг зрачка говорит о повышении холестерина. В этом случае лучше обратиться к специалисту.

6. Отслоение сетчатки. Если в поле зрения вы видите небольшие полоски или фигуры, то это может быть признаком отслойки сетчатки. В этом случае необходимо срочно бежать к врачу.

7. Желтуха. Белки ваших глаз желтеют из-за избытка билирубина в крови. Это говорит о том, что ваша печень не справляется.