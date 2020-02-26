Наш аэропорт сохранит программу чартерных перевозок прошлого года и освоит новое направление.

Планами аэропорта с «Гомельскай праỳдай» поделился заместитель начальника филиала ГП «Белаэронавигация» Николай Мурашко. Он подчеркнул, что чартерные перевозки по проверенным маршрутам на популярные курорты продолжатся, хотя число самих полетов может вырасти. Это такие направления как Египет (круглогодичные рейсы в Шарм-эль-Шейх и Хургаду), Болгария, Черногория, Турция, Тунис.

Рейсы в тот же Египет, как отметил Николай Мурашко, чаще будут выполняться на более крупных самолетах «Боинг-737» и «Боинг-800».

В летние месяцы, как и ранее, из Гомеля можно будет летать в Калининград и обратно — маршрут пользовался стабильным спросом.

Уже в мае планируется открыть новое направление — Северный Кипр. Пока зарубежный авиаперевозчик решает формальные вопросы, тур-операторы уже реализуют путевки на этот райский остров с вылетом из Гомеля.

gp.by