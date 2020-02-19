Карту систематических несанкционированных свалок создают в Гомельской области, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Сущевич.

На нее нанесут места, где периодически образуются стихийные свалки. Чаще всего отходы выбрасывают у водоемов или на пролесках, оставляют мусор и вблизи населенных пунктов, гаражных кооперативов. По мнению Андрея Сущевича, такая карта станет подспорьем в работе экологов. Обзор этих территорий и прилегающих к ним мест будет проводиться постоянно. Специалисты будут отслеживать ситуацию во время плановых объездов, а также с помощью фотоловушек и квадрокоптеров.

В качестве пилотного проект отрабатывается в Гомельской горрайинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды. Собранная информация анализируется совместно с сельскими советами, руководителями предприятий, а также населением.

«Проблема несанкционированных свалок актуальна в любое время года. Владельцы подворий, частных предприятий, а также других организаций, включая сельскохозяйственные, должны осознавать степень своей ответственности и причиняемый природе вред», — подчеркнул председатель комитета.

В 2019 году к административной ответственности были привлечены более 1,5 тыс. правонарушителей в области охраны окружающей среды на сумму Br482,1 тыс. Каждый второй из них (57% от общего количества) понес наказание за обращение с отходами и организацию несанкционированных свалок. В прошлом году в регионе было выявлено более 3,2 тыс. фактов несанкционированного размещения отходов. Большая часть стихийных свалок оперативно ликвидирована. Более 480 виновных были оштрафованы на Br140,6 тыс.

Всего за прошлый год в Гомельской области выявили около 11,5 тыс. нарушений природоохранного законодательства. Это практически на 500 больше, чем в 2018-м.

По словам Андрея Сущевича, привлечение виновных к ответственности — не самоцель. «Гораздо важнее сработать на предупреждение и профилактику нарушений, чем возмещать нанесенный окружающей среде ущерб», — подчеркнул он. Областной комитет продолжает контроль за соблюдением природоохранного законодательства и наведением порядка на земле.

Белта