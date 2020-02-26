Секретарь провинциального комитета Коммунистической партии Китая, заведующий Постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей провинции Сычуань Пэн Цинхуа выразил благодарность председателю облисполкома Геннадию Соловью и жителям Гомельской области за поддержку в связи со вспышкой коронавируса.

«В этот критический момент, — говорится в благодарственном послании на имя губернатора, — Вы специально направили письмо и выразили сочувствие и будущую поддержку гуманитарной помощью, что еще раз доказало прочную дружбу между народами провинции Сычуань и Гомельской области. Мы были искренне тронуты Вашим вниманием. И это укрепило нашу уверенность и решимость в борьбе с эпидемической ситуацией! Мы уверены, что под могучим руководством ЦК партии во главе с товарищем Си Цзиньпином, при всемерной поддержке друзей из разных стран мира мы победим в этой народной, тотальной войне с вирусом!»

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