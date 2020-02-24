В декабре 2019 года и январе нынешнего в Беларуси прошли два крупных музыкальных фестиваля: Международный конкурс исполнительских искусств «Фанфары» в Гомеле и Международный телепроект «Кубок дружбы» в Минске.

Будакошелевщину на этих масштабных конкурсах представляла учащаяся 2 «А» класса начальной школы Буда-Кошелева Ксения Козлова. Ксения посещает занятия эстрадно-джазового вокала в студии «Vocal Smile» в Гомеле, где с маленькой звездочкой занимается педагог Анастасия Витебская. А еще юная певица посещает Буда-Кошелевскую школу искусств, где вокалу ее обучает Инна Орлова.

Ксения продемонстрировала свое мастерство в номинации «Вокальное творчество», исполнив произведение Людмилы Скрягиной «Джаз для Вас», поразила компетентное жюри своим талантом, за что была удостоена диплома I степени.

Мастерство Ксении оценивали члены жюри высокого уровня: Наталья Шамиладзе, Инна Радаева, Светлана Стаценко, Глеб Лапицкий, Ольга Сафронова, Елена Лещинская и Екатерина Соколова.

Желаем Ксении, маленькой звездочке нашего родного края, творческих успехов и ярких побед!

Наталья ЛОГУНОВА

Фото Буда-Кошелевской ДШИ