Лесхозы обеспечат потребителей березовым соком в полном объеме. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа, передает корреспондент БЕЛТА.

На вопрос, будет ли в Беларуси достаточно березового сока, не повлияет ли на его количество аномально теплая зима, Виталий Дрожжа ответил: «Березовый сок будет. Всех наших потребителей мы обеспечим в полном объеме. С этим проблем нет».

По словам министра, пока сложно давать прогноз, насколько сожмется период сокодвижения в связи с погодными условиями, но не стоит рассчитывать, что этот период продлится долго. Он рекомендовал потребителям березового сока выстраивать производственную программу в соответствии с возможными изменениями. «Погода ждать не будет», — подчеркнул он.