Кошка является одним из самых распространенных домашних питомцев в силу ряда факторов.

Они компактны в размерах, за кошкой приятно наблюдать и проводить с ней время. Также экспертам удалось выяснить, что такой любимец способен позаботиться о состоянии здоровья домашних. К таким выводам пришли зарубежные специалисты, проведя ряд научных исследований.

Свои выводы эксперты опубликовали в иностранных СМИ.

Медики составили список проблем, с которыми может помочь кошка:

1. Они способствуют снятию нервного напряжения. Для этого необходимо контактировать с питомцем: возьмите его на руки и погладьте. Как только животное начинает мурлыкать, процесс избавления от стресса запускается.

С научной точки зрения эти звуки способствуют снятию напряжения.

2. Депрессивное состояние и плохое настроение. Если проводить достаточное количество времени со своим любимцем, то это способствует улучшению психоэмоционального состояния.

3. Ученым удалось выяснить, что наличие домашнего питомца защищает членов семьи от риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. С этой же целью можно заводить собаку, поскольку с ней придется гулять на свежем воздухе по 1-1,5 часа в день, что позитивно отражается на здоровье в целом.

4. Научные эксперименты смогли доказать, что кошки способствуют восстановлению человеческого организма после болезней, сильного стресса, физического напряжения.

5. Полезно заводить животное в семьях с детьми, поскольку ребенок может не только замечательно проводить время с кошкой за игрой, но это положительно отражается на социализации.

Дети в семьях с животными реже вырастают эгоистами, поскольку приучены заботиться еще о ком-то, кроме себя.

6. Кошки помогают одиноким людям чувствовать себя лучше, поскольку человек проводит время с кем-то, помимо себя. Известно, что одиночество плохо отражается не только на душевном состоянии, но и на физическом здоровье.

Только стоит помнить о том, что питомцам необходимо уделять достаточное количество времени, поскольку далеко не все породы хорошо себя ощущают, если предоставлены сами себе.

Фото: Pixabay

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