По мнению экспертов в области здравоохранения, важным является не только то, что и когда мы употребляем в пищу, но и наши привычки после еды.

Зарубежные специалисты выяснили, какие действия не стоит совершать после приема пищи, если вы не хотите нанести серьезного ущерба своему здоровью. Статья соответствующего содержания появилась в иностранных интернет-источниках.

От чего следует отказаться после еды:

1. Сигареты. Разумеется, никотиновую зависимость лучше вовсе вычеркнуть из списка своих привычек, поскольку она негативно отражается на состоянии здоровья. Известно, что в состав сигарет входят различные токсические соединения и канцерогенные вещества, которые разрушают организм изнутри.

Сигареты являются доминирующей причиной развития рака легких, однако табакокурение может провоцировать и другие формы онкологии.

В частности, курение после приема пищи может спровоцировать появление рака кишечника.

К тому же, сигареты негативно отражаются на состоянии легких и внешнем виде: у курильщиков нездоровый цвет лица, желтые зубы и ногти. Медики выяснили, что организму требуется несколько лет восстановления после того, как человек бросает курить.

2. Не стоит себя баловать фруктами в качестве десерта: это приводит к тому, что на органы желудочно-кишечного тракта наваливается дополнительная нагрузка, что может привести к серьезным сбоям в работе.

Лучше всего есть фрукты через определенное время после основного принятия пищи. В противном случае вас может начать беспокоить такой неприятный симптом, как вздутие живота.

Ряд экспертов в области правильного питания сходятся во мнении, что фрукты нужно употреблять в пищу через несколько часов после основного меню. В особенности лучше подождать дольше, если вы употребляли продукты животного происхождения.

3. Также не стоит устраивать после еды чайную церемонию: необходимо выждать порядка 30-40 минут и только потом побаловать себя напитком. Дело в том, что всего одна кружка чая способна заметно повлиять на процесс пищеварения в негативном ключе.

Если же вы просто перекусываете или употребляете сладости, то употребление напитка не принесет никакого вреда здоровью.

4. Не стоит посещать ванную комнату после принятия пищи: отложите водные процедуры приблизительно на 1 час.

БелНовости