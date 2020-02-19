Экскаватор, бульдозер, походные времянки строителей, деловито озабоченные рабочие. Возведению мемориального комплекса «Ола» начало положено.

– Пока нас, как видите, не так много. А будет занято не менее пятидесяти человек, – говорит старший прораб Гомельского домостроительного комбината Сергей Чумаков. – Объем работ серьезный и по масштабам, и по значимости. Погода пока благоприятствует. Начали со снятия растительного грунта и установки того, что мы называем вертикальной планировкой. Понадобится завезти сюда три тысячи кубометров песка. Все работы будут идти параллельно. Начнем с фундамента и плитки «старый город», которую понадобится уложить для верхнего, пешеходного покрытия на площади в шесть тысяч квадратных метров. Предстоит также засеять десять тысяч квадратных метров газонной земли.

Проект комплекса неоднократно обсуждался на совещаниях у губернатора Геннадия Соловья, его уже одобрили на областном художественно-эксперт­ном совете по монументальному и монументально-декоративному искусству. Состоялись и все другие необходимые согласования. Принято постановление Совета Министров Беларуси от 1 февраля 2020 года о преобразовании республиканского заказника «Выдрица», так что проблемы с отводом земли тоже нет.

Согласно проекту института «Гомельгражданпроект», предусмотрено выделение трех функциональных зон: входной группы, мемориальной зоны и соединяющего их пешеходного маршрута по бывшей деревенской улице, ныне лесной дороге с грунтовым покрытием. Входная группа запроектирована у перекрестка лесных дорог – от поклонного креста и памятного камня. Это портал главного входа с названием братского захоронения, стела с надписью-посвящением.

У входа на территорию мемориала предусмотрена установка стелы с рельефным изображением карты области, на которую будут нанесены названия деревень, сожженных и не возродившихся после войны, а также тех, в которых погибло наибольшее количество мирных жителей. Это более 120 населенных пунктов. Кроме того, перед порталом главного входа будет аванплощадь с композицией в виде обугленного дерева, установленного над стилизованным водоемом. Предусмотрены автомобильные парковки, площадки под биотуалеты.

Пешеходный маршрут представляет собой участок лесной дороги (она же бывшая улица сожженной деревни) протяженностью 225 метров между входной группой и мемориальной зоной. Планируется прокладка тротуара на месте бывшей дороги на всем протяжении маршрута. Вдоль тротуара, в полосе между ним и границами лесного массива, установят 34 стелы-стилизации калиток – по количеству дворов погибшей деревни. В трех местах по ходу пешеходного маршрута появятся символы сожженных домов. На каж­дом будут надписи с указанием числа безвинно погибших жителей: 950 детей, 508 женщин, 300 мужчин.

Скульптурные изображения на массивных камнях-валунах, созданные белорусскими скульпторами летом 2019 года на республиканском пленэре в Светлогорске, планируется установить в мемориальной зоне комплекса.

Существующее братское захоронение является недвижимой материальной историко-культурной ценностью. Проект его реставрации согласуют с Министерством культуры Республики Беларусь. Отремонтируют постамент, скульптуру коленопреклоненного солдата и барельеф с изображением ордена Отечественной войны. Отдельные фрагменты новых конструкций будут отделаны декоративным составом, имитирующим фактуру обугленной древесины.

Уточню, что габаритные размеры портала главного входа – 13,9 на 6,55 метра. Обелиск с картой сожженных деревень – 12,9 на 5,7, высота стилизованных калиток – 3,3. На памятном знаке высотой 10,5 метра предусмотрен символический крест и звучащий колокол. Высота звонницы в виде стилизованного деревенского сарая – 4,2 метра. Колоколов меньшего размера столько же, сколько деревень, жители которых погибли здесь 14 января 1944 года.

Всё монументально. Но мы помним слова Президента о том, что «возможно, проект надо где-то, пока не создали, отшлифовать. Я не говорю, что мы его изменим. Можем только улучшить…» Так что особенных изменений вроде бы и не предвидится, хотя Министерство культуры тоже может внести свои коррективы.

Более пяти лет мы ожидали возведения мемориала «Ола». Не просто ожидали, а делали все возможное, чтобы он обрел реальные очертания. Энтузиастов его становилось все больше. Жертвенная память о 1758 сгоревших судьбах набатно стучала и стучит в наших сердцах. Но нужны были не только гневно-справедливые слова о чудовищной сущности фашизма, а конкретные, будничные дела. И они стали возможными, ибо наследуем лучшие традиции советских времен о святости нашей общей памяти о том, как добывалась и чего нам стоила победа в Великой Отечественной войне. Да, она была жизненно необходима всему миру. Иначе он мог почти весь превратиться в Олу. Это самая жерт­венная деревня Беларуси. И поэтому должна была стать символом нашей гневной памяти, ничего не прощающей фашизму.

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