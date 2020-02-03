Озимые пока переносят теплую зиму неплохо, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько в эфире программы «Главный эфир» на телеканале«Беларусь 1» 2 февраля, сообщает БЕЛТА.

«Мы понимаем, что сегодня погода не такая, как должна быть по календарному плану. Ждем рекомендации от Национальной академии наук, какие будут нам. Что касается состояния посевов, перезимовка идет неплохо. Конечно, необходима погода, чтобы не было критических перепадов температур», — сказал Анатолий Хотько.

По его словам, с учетом опыта прошлого года, посевы озимых культур увеличены.

«Мы рассчитываем на рост производства кормов, чтобы обеспечить полуторагодичный запас. По молоку и мясу ждем рост не менее 4%», — поделился министр.

Отвечая на вопрос об экспорте, Анатолий Хотько пояснил, что по итогам 2019 года ожидается прирост поставок не менее чем на 4%, в денежном выражении это около $200 млн. «Конечно, в 2020 году планируем увеличить объемы экспорта. Мы уже поставляем нашу продукцию в порядка 100 стран», — добавил он.

Планируется расширять присутствие на рынке Китая, идет работа по сертификации белорусских предприятий для поставок в Алжир, есть интерес к рынку Марокко и ряду других стран.

Белта