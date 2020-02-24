Мокрый снег и дождь ожидаются в Беларуси 25 февраля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ночью прогнозируется переменная облачность и преимущественно без осадков. Днем будет облачно с прояснениями. Утром и днем на большей части территории страны пройдут осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром местами возможны слабые туман и гололед. Ветер юго-западный, южный 4-9 м/с, днем порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 5 градусов до плюс 1, днем — 2-8 градусов тепла.