Молокоперерабатывающий завод с белорусским капиталом откроется в Грузии. Об этом сообщил сегодня журналистам посол Беларуси в Грузии Михаил Мятликов во время заседания межправительственной белорусско-грузинской комиссии по экономическому сотрудничеству, передает корреспондент БЕЛТА.

«Визит премьер-министра Беларуси Сергея Румаса в Грузию планируется 26-27 марта. В рамках визита будет проходить экономический форум по линии торгово-промышленных палат. Планируется открытие молочного завода с белорусским капиталом, туда будет поступать белорусское сырье для выпуска готовой продукции. Предприятие будет называться Тбилисский молочный завод», — рассказал Михаил Мятликов.

Кроме того, в марте в Грузии планируется открытие еще двух магазинов, где будет представлена белорусская продукция.

Что касается взаимной торговли, то Михаил Мятликов пояснил, что снижение белорусского экспорта товаров в Грузию связано с окончанием поставки комбайнов «Гомсельмаша». Вместе с тем растет экспорт услуг, который в 2019 году приблизился к $28 млн. «Это транспортные, медицинские, туристические, образовательные и другие услуги, которые растут хорошими темпами, — уточнил посол. — По итогам 2019 года наш товарооборот плюс услуги составили чуть более $120 млн. Т.е. к цифре в $200 млн, которую обозначил глава государства, мы движемся».

Товарооборот Беларуси и Грузии в 2019 году составил $86,4 млн и снизился на 0,6% по сравнению с 2018-м. Экспорт составил $50,8 млн (снижение на 21,4%), импорт — $35,6 млн (рост на 59,9%). Основными статьями белорусского экспорта в Грузию в 2019 году были синтетические нити, молоко и молочная продукция, лекарственные средства, электрические трансформаторы и др.

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