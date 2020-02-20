В центральном районном доме культуры состоялась премьера уникального образовательного проекта «Музыкальное Чрезвычайное Событие», организаторами которого выступили Гомельское областное управление МЧС, Главное управление образования Гомельского облисполкома, Гомельские городские оркестры. Мероприятие прошло при поддержке управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского городского исполнительного комитета.

В рамках проекта работники районного отдела по ЧС совместно с активистами БМООСП, БРСМ и работниками Энергогазнадзора в фойе организовали работу тематических обучающих площадок, показ мультипликационного фильма «Волшебная книга МЧС» и вручение наглядно-изобразительной продукции по обучению основам безопасности жизнедеятельности.

Ребята с большим интересом приняли участие в работе тематических площадок. Хорошим подарком для присутствовавших стал концерт современной музыки, мировых саундтреков и детских песен в живом исполнении от городских оркестров Гомеля.

Ольга МАРЦЕЛЕВА

Фото из архива Буда-Кошелевского РОЧС