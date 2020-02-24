Странами с самым быстрым интернетом признаны Тайвань, Сингапур, Джерси (остров в проливе Ла-Манш), данный рейтинг опубликовала компания WebsiteToolTester.

В топ-10 также вошли Швеция, Дания, Япония, Люксембург, Нидерланды, Швейцария, Норвегия.

Беларусь в этом списке на 57 месте из 207. За год страна поднялась на 9 позиций вверх. Россия 54-я в рейтинге.

Для скачивания видео размером 5 Гб белорусам понадобится 51:45 минут. Для сравнения в Тайване видео такого же размера можно скачать за 08:02 минут.

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