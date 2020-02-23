В День защитников Отечества в первую очередь поздравляют тех, кто выбрал для себя благородную и ответственную профессию – Родину защищать. А вот о тех, кто обеспечивает надежный тыл, ждет дома, обустраивает уют, окружает любовью и заботой, вспоминают нечасто. Накануне 23 февраля мы встретились с Натальей Сивцовой, женой бывшего военного, и попросили ее рассказать о себе и своей семье, а также дать совет девушкам, которые собираются связать свою судьбу с военнослужащими.

В далеком 1986 году, сразу после аварии на ЧАЭС, муж Натальи Александровны, Евгений, уехал на службу в ГДР, он был связистом. Вслед за ним, бросив всё, отправилась и Наталья с полуторагодовалой дочкой на руках.

Служба проходила в небольшом городке Пархим округа Шверин, где расположилась танковая часть СССР. По приезде семья получила хорошую благоустроенную квартиру. В военном городке было все необходимое для комфортного проживания: магазин, парикмахерская, медсанчасть. А за его пределами кипела жизнь, весьма отличающаяся от жизни на просторах тогдашнего Союза. Вот только на работу женам военнослужащих было сложно устроиться. Там через полтора года родилась младшая дочка Мария.

Мужья постоянно отсутствовали: служба с 6 до 22, сборы, учения. Их не бывало дома порой неделями. Связи с родными практически не было, письма приходили редко. И жены ограничивались только общением друг с другом, ведь военный городок – замкнутое пространство, за пределы которого выходить доводилось редко.

– Помощь, поддержка и солидарность были колоссальные, – вспоминает Наталья. Мы помогали друг другу с детьми, делились рецептами, устраивали праздники. Там не имели значения национальность, вероисповедание, возраст и звания мужей. «Боевые подруги», привыкшие к частой смене мест проживания, очень быстро сближались, а редко появляющихся дома мужей окружали вниманием и заботой. Те же, в свою очередь, спешили домой, зная, что их там ждут.

Именно в военном городке зародились свои семейные традиции, переданные впоследствии дочерям. И, по мнению Натальи, прожитые в таком режиме пять лет наложили свой отпечаток на всех членов семьи. Верность, преданность, умение переносить все сложности, мириться с загруженностью мужа – все это научило ее ценить каждую минуту, проведенную вместе, а общение с офицерскими женами – поверить в женскую дружбу.

– Мне не пришлось переезжать всю жизнь за мужем, поскольку спустя пять лет службы в ГДР мы вернулись домой, в Буда-Кошелево, и по сей день живем здесь. Муж работает главным инженером в кинотеатре «Крыніца», я преподаю историю в гимназии вот уже больше 30-ти лет. Однако, глядя на тех женщин, которые постоянно жили на чемоданах, переезжая с места на место, одно я поняла точно: выйти замуж за военного можно только по любви. Жизнь с военным кочевая, легкой и сладкой ее не назовешь, потому что нужно быть готовой жить в любых условиях. Это следует понимать женщинам, выбравшим судьбу офицерской жены. Нужно быть готовой к самоотречению, ведь часто женам военных приходится отказываться от своей работы, карьеры, от мелких женских радостей.

Мы прожили пять лет в очень хороших условиях. Считаю, что нашей семье повезло. Но так везет не всем, и условия проживания могут быть гораздо хуже. Поэтому, чтобы семейная жизнь с военным не была обузой и приносила не только проблемы, но и радости, она должна быть построена на любви и понимании. Жена военного – это в каком-то смысле должность. Главное – быть ему во всем опорой. Если вам удастся сохранить любовь и окружить своего мужа заботой и лаской, он ответит тем же. Желаю всем любить, ценить и уважать своих защитников.

Ирина ШУТОВА

Фото Ирины Палубец