На Будакошелевщине подходит к концу первый этап международного патриотического проекта «Во славу общей Победы». Произведен забор земли в символические мешочки с 58 индивидуальных захоронений, братских могил и могил жертв фашизма. 20 февраля в историко-краеведческом музее в торжественной обстановке земля с воинских захоронений была помещена в общую капсулу с изображением герба Буда-Кошелевского района.

Участие в торжественном мероприятии приняли представители старшего поколения, учащаяся молодежь, лидер и активисты РО ОО «БРСМ».

А 21 февраля, в преддверии Дня защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь, на городском мемориале состоится торжественный митинг по передаче именной капсулы в крипту Храма-Памятника в честь Всех Святых в Минске.