В агрогородке Литвиновичи Кормянского района строители начали реконструкцию уникальной для Беларуси школы. Дело не столько в здании, которое простояло уже более 100 лет, но и в его истории.

Здесь в 1918 году экспериментальную школу-комму­ну основал знаменитый революционер и советский партийный деятель Пантелеймон Лепешинский. Однако во время гражданской войны Лепешинский с педколлективом и учениками вынуждены были переехать в Москву.

Время не пощадило здание. Перекрытия в школе деревянные, а фундамент неглубокий и узкий. Коммуникации полностью вышли из строя. В таких условия более сотни ребят и девчонок не могли заниматься. В декабре 2016 года школу вывели из эксплуатации. Учащихся перераспределили по учебным учреждениям в других населенных пунктах. Что было крайне неудобно.

2020-й станет годом возрождения старинной школы, уверен заместитель гендиректора ОАО «Строительный трест № 14» Дмитрий Мурашко:

— Строительной проектной документацией предусмотрены реконструкция школы, возведение пристройки, замена всех инженерных сетей и установка системы видеонаблюдения. Плюс благоустройство и озеленение территории, установка малых архитектурных форм, открытие спортплощадки и площадки для изучения правил дорожного движения. Все запланировано сделать за 2020 год. Но наш коллектив строителей решил взять на себя обязательство закончить основные работы к концу лета, чтобы уже 1 сентября местные дети пошли в родную школу. После этого будут еще построены новый пищеблок и подвальное помещение для хранения овощей и фруктов.

sb.by