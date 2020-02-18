На предкастинги X-Factor зарегистрировались более 1 тыс. участников, сообщила корреспонденту БЕЛТА руководитель пресс-службы Белтелерадиокомпании Светлана Смолонская-Красковская.

«На сайте Белтелерадиокомпании tvr.by продолжается регистрация на национальный предкастинг вокального шоу. Заявки на участие в конкурсе также активно подаются через соцсети. За две недели с начала регистрации на X-Factor в адрес медиахолдинга заявки отправили уже более 1 тыс. потенциальных участников, — рассказала Светлана Смолонская-Красковская. — Чтобы попасть на предкастинг, достаточно заполнить анкету и прийти на живое прослушивание. Все достаточно просто: посещаете предкастинг в городе, находящемся к вам ближе всего, проходите регистрацию, выступаете перед жюри и ожидаете звонок от команды X-Factor».

Если же встретиться лично с командой X-Factor не получается, то можно записать свое исполнение и отправить по Viber на номер проекта +37529-105-91-02. «Творческая команда X-Factor выслушает всех желающих старше 16 лет, а жюри выберет самых ярких исполнителей. Участвовать в предкастинге можно через Instagram и «ВКонтакте». Подробная информация размещена в постах официальных аккаунтов шоу», — отметила руководитель пресс-службы.

Прослушивания стартуют в середине марта. В репертуаре исполнителя может быть одна-две песенные композиции (без фонограмм и музыкального сопровождения), которые позволят максимально раскрыть вокальный талант. По итогам кастингов будут определены 250-300 претендентов, которые выступят на первых этапах X-Factor. Светлана Смолонская-Красковская напомнила, что первая встреча с командой проекта состоится 14 и 15 марта в Гродно. В Могилеве проект сделает остановку 21 и 22 марта, Гомеле — 26 и 27 марта, Витебске — 4 и 5 апреля, Бресте — 11 и 12 апреля, Барановичах — 18 апреля, Лиде — 19 апреля, Мозыре — 25 апреля, Бобруйске — 26 апреля. Предкастинги в Минске пройдут в мае.

В эфире «Беларусь 1» можно будет увидеть X-Factor уже 5 сентября. Запланировано 17 телевизионных выпусков, в том числе шесть больших концертов в прямом эфире. Победителя вокального шоу выберут сами зрители в канун Нового года.