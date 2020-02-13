Соотношение оплаты за коммунальные услуги с учетом доли государства и физического лица, строительство станции обезжелезивания, повышение энергоэффективности многоквартирных жилых домов, возмещение затрат на строительство сетей водоснабжения и водоотведения – ответы на эти вопросы получили звонившие на «прямую линию» районки, гостем которой стала начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства райисполкома Галина Игнатенко.

Иван Алексеевич – так представился один из обратившихся на «прямую линию» – интересовался, как устанавливаются тарифы на коммуналку, каково соотношение возмещения затрат государства и населения и можно ли получить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг?

– Тарифы на жилищно-коммунальные услуги формируются исходя из многих показателей. В них закладываются оплата труда работников, амортизация оборудования, налоги, сборы и другие обязательные отчисления, накладные расходы и прочее. Тарифы на ЖКУ могут быть субсидируемые (пониженные) и полные (повышенные). В настоящее время жилищно-коммунальные услуги оплачиваются гражданами не по полной их стоимости, т.е. по субсидируемым тарифам. До полной стоимости такие услуги доплачиваются государством. Однако в некоторых случаях оплата должна производиться по полным тарифам, т.е. обеспечивающим полное возмещение затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг. Фактический платеж за ЖКУ зависит не только от самих тарифов, установленных государством, но и от общей площади жилого помещения, количества жильцов, а также от объема потребленных услуг. Поэтому он отличается у потребителей. Конечно, одна из главных задач – очистить стоимость ЖКУ от всего лишнего, снизить затраты на оказание той или иной услуги, чтобы потребители платили только за то, что получили. Это позволит поднять уровень возмещения гражданами платы за услуги без повышения тарифов или стоимости услуг. А уже потом можно будет ставить задачи по доведению оплаты до 100% потребителями коммунальных услуг. И должно это произойти не раньше 2026 года. К примеру, в 2016-м уровень возмещения услуг населением составил 60,7%, в 2017-м – 69,7%, в 2018-м – 75,6%. По итогам 2019 года эта цифра приблизилась к 80,5%. К слову, среди всех услуг ЖКХ самый низкий уровень возмещения по тепловой энергии (около 20%).

Недоплаченную людьми стоимость жилищно-коммунальных услуг гасят предприятия и организации: для них тарифы на услуги ЖКХ выше, чем для населения. В этом суть перекрестного субсидирования. Такая система негативно сказывается на финансовом состоянии предприятий. К тому же свои издержки на тарифы ЖКХ они закладывают в стоимость производимых товаров, услуг. Отметим, что наша страна постепенно уходит от перекрестного субсидирования, чтобы обеспечить конкурентоспособность отечественной продукции на международном рынке.

Не стоит забывать, что за неуплату ЖКУ в срок начисляется пеня – 0,3% от задолженности за каждый день просрочки. При большой задолженности за ЖКУ оказание коммунальных услуг может быть приостановлено.

Немаловажным моментом является и то, что белорусы с низкими доходами могут получить субсидию, которая покроет часть стоимости услуг ЖКХ. Она положена, если ежемесячная сумма платы за ЖКУ превышает 20% среднемесячного совокупного дохода семьи, проживающей в городе, и 15% – на селе. Все, что выше, погасит государство. Безналичные субсидии предоставляются по заявительному и выявительному принципу. В первом случае гражданам нужно самим обращаться в организации, начисляющие плату за коммуналку, во втором – таких плательщиков выявляют автоматически. Так, по выявительной системе безналичные субсидии начисляют неработающим пенсионерам и инвалидам, людям, ухаживающим за детьми в возрасте до трех лет, детьми-инвалидами до 18 лет, и тем, кто получает пособие по уходу за инвалидом 1-й группы или лицом, достигшим 80-летнего возраста.

Еще одна жительница райцентра попросила объяснить, что подразумевает указ №327 «О повышении энергоэффективности многоквартирных жилых домов» и как это отразится на жильцах?

– Документом определяются условия и механизмы участия собственников жилых и нежилых помещений в финансировании энергоэффективных мероприятий по снижению потребления тепловой энергии в многоквартирных жилых домах, сокращению затрат на отопление и повышению потребительских характеристик таких домов. Согласно указу, решение о проведении названных мероприятий на добровольной основе принимает общее собрание участников совместного домовладения, если за него проголосовали собственники, обладающие более чем двумя третьими голосов.

Предусматривается, что в финансировании энергоэффективных мероприятий возможно долевое участие бюджета и собственников, а также привлечение на эти цели других источников, включая заемные средства международных кредитно-финансовых организаций. Данный указ дает возможность жильцам провести тепловую модернизацию жилого дома, получив рассрочку оплаты до 15 лет и до 50% безвозмездной субсидии от государства, – рассказала Галина Игнатенко.

Жители агрогородка Широкое обеспокоены качеством питьевой воды и интересуются, когда у них появится станция обезжелезивания.

– В соответствии с государственной программой «Комфортное жилье и благоприятная среда» в рамках реализации подпрограммы «Чистая вода» к 2025 году на территории района запланировано выполнение комплекса работ по обеспечению населения водой питьевого качества. Так, в прошлом году завершено строительство станций обезжелезивания в Старой Буде и Уваровичах, в нынешнем запланировано в Широком и Октябре. В настоящее время ведется разработка проектов по их строительству.

Каким образом можно возместить затраты на строительство сетей водоснабжения и водоотведения, спрашивала Светлана Петровна из райцентра.

– Согласно указу №488 «О строительстве сетей водоснабжения и водоотведения», вступил в силу порядок определения размера затрат и их возмещения гражданам, участвовавшим в строительстве сетей водоснабжения и водоотведения, теми собственниками, кто подключается к сетям спустя некоторое время. Постановлением утверждены два порядка возмещения затрат на строительство данных сетей, построенных либо организациями ЖКХ, либо гражданами.

Так, при подключении к сетям, построенным организациями ЖКХ, гражданам необходимо внести плату за присоединение. Способы оплаты могут быть разными: либо одним платежом, либо частями с первоначальным взносом в размере 10% стоимости. Размер платы за присоединение к сетям будут определять местные органы власти по специальной формуле. Размер платы и реквизиты счетов для перечисления денег указываются организацией ЖКХ при выдаче технических условий на присоединение к сетям в приложении к техническим условиям.

Если же водопровод (канализацию) собственники объектов недвижимости (юридические или физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели) построят за свой счет или с долевым участием, возмещать затраты на строительство им будут те, кто к этим сетям захотел подключиться (в том числе и в случае, когда сети переданы в коммунальную собственность). При этом для расчета размера возмещения затрат собственники объектов недвижимости обязаны представить в местный исполком документы, подтверждающие расходы на строительство сети, так как без этих данных размер возмещения затрат рассчитать не получится. Более подробную информацию по этому вопросу можно узнать, обратившись в отдел жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства райисполкома или позвонив по телефонам: 7-52-20, 7-05-52.

Подводя итог «прямой линии», Галина Игнатенко отметила, что за каждым звонком стоит конкретный человек со своими проблемами. Задача представителей местной власти – оказать помощь и содействие в решении волнующих вопросов, получить компетентные ответы из первых уст, чтобы избежать хождения по инстанциям и кабинетам.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

Фото Ирины Палубец