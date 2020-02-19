Небольшие осадки ожидаются местами по Беларуси 20 февраля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет облачно с прояснениями. Ночью по западу, днем местами по стране пройдут небольшие осадки, преимущественно дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман, слабый гололед. Ветер прогнозируется юго-западный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 3 градусов. Днем будет 3-8 градусов тепла.