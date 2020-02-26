В Беларуси с 1 марта запрещаются к продаже некоторые лекарственные средства, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

С 1 марта 2020 года устанавливается запрет на продажу лекарств, предельные отпускные цены производителей на которые не зарегистрированы. Запрет коснется лекарств, предназначенных для экстракорпорального оплодотворения (менотропин (человеческий менопаузальный гонадотропин), фоллитропин-альфа, фоллитропин-бета, цетрореликс), а также включенных в перечень основных относящихся к терапевтической подгруппе анатомо-терапевтическо-химической классификационной системы C01 — C10 (для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы. — Прим. БЕЛТА).

Это предусмотрено указом от 22 августа 2018 года №345, которым была введена в Беларуси обязательная регистрация предельных отпускных цен производителей на некоторые лекарства. Положения указа распространяются на 41 международное непатентованное наименование лекарственных средств при их обращении на территории Беларуси. Эти лекарства делятся на несколько категорий, для каждой из которых установлены свои сроки запрета в том случае, если предельные отпускные цены производителей не будут зарегистрированы.

В министерстве напомнили о необходимости своевременно предоставлять документы на регистрацию в Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении. Далее МАРТ проведет экономический анализ предельных отпускных цен. «Реализация указа позволит исключить возможность отпуска лекарств по необоснованно высоким ценам», — поясняли ранее в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли.