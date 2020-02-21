Февраль близится к концу, а климатическая зима в Беларуси до сих пор не наступила.

Об этом свидетельствуют данные Республиканского центра по гидрометеорологии (Белгидромета).

Как сообщает телеканал «Беларусь 1», климатологи не на шутку встревожены.

По словам начальника отдела изучения климата Белгидромета Натальи Клевец, настолько теплой зимы в Беларуси еще не было за всю историю метеонаблюдений.

Такая теплая зима, как у нас в этом году, в принципе наблюдается впервые на территории Беларуси, начиная с 1881 года, – сообщила специалист.

Климатическая зима начинается, когда среднесуточная температура воздуха опускается ниже отметки в 0 градусов и в течение нескольких дней не превышает эту отметку. Однако в Беларуси нынешней зимой этого так и не произошло, более того, температура зачастую превышала климатическую норму на 5-10 градусов.

Н. Клевец пояснила, что тенденция, наблюдаемая сейчас в Беларуси, отмечается по всему земному шару.

Изменение климата проявляется в повышении температуры воздуха в мире, – рассказала она, уточнив, что в среднем в мире повышение температуры составило 1,1 градуса.

По словам Н. Клевец, такой рост температур в масштабах планеты чреват негативными последствиями.

Температура выросла только на 1 градус, а, к примеру, льды в Антарктике, Арктике начинают таять, – отметила специалист.

По единодушному мнению климатологов, причиной аномально теплой зимы является непосредственно влияние человека.

Н. Клевец напомнила, что основная причина изменения климата, по заключению Всемирной метеорологической организации, – антропогенное влияние.

Которое заключается в первую очередь в выбросах парниковых газов, 80 % которых приходится на сжигание ископаемого топлива, – уточнила представитель Белгидромета.

В эфире телеканала «Беларусь 1» также отметили, что содержание углекислого газа в атмосфере за последние 800 тыс. лет достигло рекордного уровня. Об этом свидетельствуют данные доклада, подготовленного Американским метеорологическим обществом на основе результатов наблюдений 475 ученых из 57 стран мира. Если не будут приняты меры по борьбе с изменением климата, то к концу столетия произойдет повышение температуры воздуха более чем на 3 градуса, что приведет к губительным последствиям для планеты.

В докладе также говорится, что за последние 26 лет уровень Мирового океана достиг рекордного значения (с момента начала наблюдений со спутников): с 1993 года его уровень повысился в среднем на 81 миллиметр.

Ранее сообщалось, что из-за аномальной зимы Беловежская пуща оказалась под угрозой нашествия насекомых-вредителей, а сельскому хозяйству Беларуси предстоит пережить весеннюю засуху. Однако, несмотря на теплый февраль, в марте белорусам хорошей погоды ждать не стоит: первый весенний месяц будет холодным, прогнозируется температура от -1 до +10 градусов.

Фото: © Белновости