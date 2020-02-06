Новые алгоритмы диагностики и профилактики кариеса у детей разработали в Беларуси, сообщила заведующая кафедрой стоматологии детского возраста Белорусского государственного медицинского университета (БГМУ) Тамара Терехова на пресс-конференции, приуроченной к Международному дню стоматолога (9 февраля), передает корреспондент БЕЛТА.

Используя простые тесты, опрос пациентов, изучая биологические факторы (принадлежность к группе здоровья, частоту перекусов, защитные факторы, использование средств и методов профилактики, наличие в полости рта кариозных зубов), научная группа разработала алгоритм определения вероятности развития кариеса в той или иной ситуации. На основе этого были выделены три группы пациентов — с низкой, средней или высокой вероятностью этого заболевания. В зависимости от принадлежности к ним применялись алгоритмы профилактики и лечения.

«Апробация в течение двух лет предложенных алгоритмов показала их высокую эффективность. Нам удалось в зависимости от принадлежности к определенной группе предотвратить развитие кариеса в 88,5-100% случаев, — сказала Тамара Терехова. — Если внедрить эту программу в рамках Беларуси, я надеюсь, мы сможем добиться хорошего стоматологического здоровья у нашего населения».

Также предложены алгоритмы лечения незрелых зубов у детей. «Если просто заниматься лечением зуба, не проводя перед этим профилактику, то, как правило, на незрелых тканях быстро развивается рецидивный кариес, часто выпадают пломбы и требуется перелечивание. Мы предлагаем при хроническом течении кариозного процесса две недели заниматься профилактикой, укреплением твердых тканей зубов, а затем пломбированием, при остром — реминерализующую терапию проводить в течение месяца, а затем только приступать к пломбированию», — сказала Тамара Терехова. Применение в течение двух лет этого алгоритма показало очень высокую эффективность, случаев выпадения пломб не наблюдалось. «Считаю, что программа покажет эффективность при более широком внедрении в масштабах страны», — добавила заведующая кафедрой.

Кроме того, Беларусь присоединилась к исследованию, которое проводит ВОЗ и Международная ассоциация детских стоматологов. Оно касается факторов риска кариеса зубов у детей раннего возраста и новых протоколов его оценки. Как отметила профессор кафедры стоматологии детского возраста БГМУ Наталья Шаковец, проведенное в Минске и Минской области предварительное исследование по новым критериям показало, что почти 48% детей в возрасте от 1 до 2 лет имеют кариозное поражение. Особенность новых критериев заключается в том, что учитывается не только поражение, когда уже есть дефект, но и начальное, обратимое, когда можно сохранить здоровье зубов, изменив режим питания и подходы к гигиене рта.

Вместе с тем Наталья Шаковец отметила низкий уровень последовательности родителей в выполнении рекомендаций врача. «Зачастую сталкиваемся с тем, что рассказываем, даем рекомендации, выпускаем памятки, а эффективность этих методов составляет, например, в вопросах питания около 20%. То есть только 20% родителей выполняют те рекомендации, которые дал им врач-стоматолог», — сказала она.

Специалисты отмечают, что одним из преимуществ белоруской системы здравоохранения является обязательное посещение стоматолога детьми ежегодно, начиная с возраста 1 года.

Кроме того, на два года продлен евразийский проект по раннему распознанию признаков злокачественного поражения органов и тканей в полости рта. В нем участвуют Норвегия, Беларусь, Молдова и Армения.