Около 40 человек, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получили разноплановую помощь в кризисном центре в Гомеле в 2019 году. Такая информация озвучена сегодня на заседании президиума Гомельской областной организации Белорусского общества Красного Креста, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметила председатель региональной организации, член Совета Республики Алла Смоляк, БОКК постоянно ищет новые подходы, создает сервисы для работы с теми, кто нуждается в поддержке. Так, в Гомеле был открыт кризисный центр, который стал временным домом для людей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации. В прошлом году в центре проживали 38 человек. Они получили разноплановую помощь. Например, четверым восстановили паспорта, 12 трудоустроили, троим оказали содействие в получении группы инвалидности.

Работают в регионе и образовательные центры «Социальное репетиторство» для детей, находящихся в социально опасном положении, медицинская служба «Дапамога» для пожилых, няни-мамы Красного Креста для детей-сирот в больницах, «Банки одежды» для малообеспеченных. «В конце 2019 года мы запустили ремесленную мастерскую для проживающих в кризисном центре и беженцев. В текущем году хотим открыть социальную столовую выходного дня для ребят из малоимущих семей и детей беженцев», — добавила Алла Смоляк.

Организация в 2019 году участвовала в девяти проектах иностранной безвозмездной помощи, трех проектах международной технической помощи БОКК, а также в реализации трех государственных соцзаказов. «По проекту «Социальная и медицинская помощь беженцам и лицам, ищущим убежища в Беларуси» в прошлом году мы оказали содействие 152 гражданам из разных стран. Это Сирия, Куба, Индия, Бангладеш, Афганистан», — привела пример председатель организации.

В начале 2019 года в области стартовал проект «Развитие потенциала для трудоустройства». Он ориентирован на социально не защищенных молодых мужчин и женщин. По проекту открыто 6 информационных центров не только в Гомеле, но и в Рогачеве, Корме, Мозыре, Речице.

Набирает обороты проект по здоровому и активному старению. Созданные инициативные группы эффективно работают и намерены развиваться, подчеркнула Алла Смоляк.

На заседании определили стратегию деятельности организации в 2020 году. «Цель всегда одна — работать с социально уязвимыми категориями граждан. Среди важных курсов, которые будет выстраивать Красный Крест, — создание интегрированной системы помощи прежде всего людям пожилого возраста», — подчеркнула генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста Ольга Мычко. Особое внимание будут уделять и обучению населения по оказанию первой помощи в разных ситуациях.

Гомельская областная структура БОКК объединяет 25 районных организаций. В их состав входит 1296 первичек, из которых 7 создано в прошлом году. Членами региональной организации являются 202 тыс. человек.